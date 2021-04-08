Опубликовано видео военных испытаний бомбы из 1950-х годов

Что интересно, конструкция, которую инженеры использовали на видео, продолжает пользоваться популярностью и сегодня. С её помощью, например, тестируется пробивание новейшей ядерной бомбой B61-12 твердых целей, передаёт Popular Mechanics.

К сожалению, модель бомбы, которая была испытана на видео, определить очень трудно. Несмотря на то, что внешне она очень похожа на ядерную, её дизайн не соответствует ни одному из известных ядерных боеприпасов. Как вариант — бомбы, представленные в ролике, были созданы исключительно для теста взрывателей.