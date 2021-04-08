Наука и технологии
Сегодня в 15:35
Опубликовано видео военных испытаний бомбы из 1950-х годов
Интересный способ окунуться в прошлое военного дела
В сети появилось видео, которое было снято ещё в 50-е годы прошлого столетия. На нём можно увидеть, как американские специалисты проводят военные испытания бомбы. Суть тестирования заключалась в наблюдении за поведением оружие при аварии и падения с воздуха.
Что интересно, конструкция, которую инженеры использовали на видео, продолжает пользоваться популярностью и сегодня. С её помощью, например, тестируется пробивание новейшей ядерной бомбой B61-12 твердых целей, передаёт Popular Mechanics.
К сожалению, модель бомбы, которая была испытана на видео, определить очень трудно. Несмотря на то, что внешне она очень похожа на ядерную, её дизайн не соответствует ни одному из известных ядерных боеприпасов. Как вариант — бомбы, представленные в ролике, были созданы исключительно для теста взрывателей.