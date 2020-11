Опубликовано видеосравнение PlayStation 5 и Xbox Series X в запуске старых игр

В рамках тестирования, журналисты решили запустить следующий перечень игр: Red Dead Redemption 2, Hellblade: Senua’s Sacrifice, No Man’s Sky, Fallout 4, Final Fantasy XV, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и Shadow of the Tomb Raider. По итогу, они отметили, что по-настоящему быстрые загрузки, достигнутые при помощи разрекламированного SSD-накопителя PlayStation 5, удалось заметить лишь в тех играх, которые получили специальные патчи. В их числе оказались No Man’s Sky, Assassin’s Creed Valhalla и Watch Dogs Legion. В остальных же тайтлах лидером оказался Xbox Series X, причем консоль от Microsoft обгоняла конкурента не на пару секунд, а на целых 8-10.

Стоит отметить, что даже несмотря на отставание со стороны PlayStation 5, речь идет о настолько быстрых загрузках, что геймеры, привыкшие к запуску игр на прошлом поколении консолей, все еще останутся приятно удивлены.