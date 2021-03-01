Наука и технологии
Сегодня в 12:34
Опубликовано высококачественное фото галактики длиной в сотни тысяч световых лет
А ведь впервые космический объект был открыт ещё в 19 веке
В сети появилось фото галактики NGC 2336. Она представляет из себя спиральную разновидность с перемычкой, которая в поперечнике достигает длины в 200 тыс световых лет. Сам снимок был сделан космическим телескопом Хаббл.
Учёные из NASA отмечают, что NGC 2336 находится на расстоянии около 100 млн световых лет от Земли, пишет SciTechDaily. Расположен объект в созвездии Camelopardalis (Жираф), при этом на рукавах галактики находятся достаточно молодые звёзды. Их легче всего распознать по ярко-голубому цвету. Старые же звёзды нашли своё место в центральной части и выделяются своей краснотой.
Напомним, что сама галактика была обнаружена ещё в 1876 году немецким астрономом Вильгельмом Темпелем. Но именно благодаря огромному зеркалу Хаббла учёным наконец-то удалось заполучить высококачественное изображение объекта.