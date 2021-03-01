Опубликовано высококачественное фото галактики длиной в сотни тысяч световых лет

Учёные из NASA отмечают, что NGC 2336 находится на расстоянии около 100 млн световых лет от Земли, пишет SciTechDaily. Расположен объект в созвездии Camelopardalis (Жираф), при этом на рукавах галактики находятся достаточно молодые звёзды. Их легче всего распознать по ярко-голубому цвету. Старые же звёзды нашли своё место в центральной части и выделяются своей краснотой.

Напомним, что сама галактика была обнаружена ещё в 1876 году немецким астрономом Вильгельмом Темпелем. Но именно благодаря огромному зеркалу Хаббла учёным наконец-то удалось заполучить высококачественное изображение объекта.