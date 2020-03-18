Опубликовано "живое" фото инновационного зарядного устройства нового флагманского Meizu 17

Инновационным данный “зарядник” является за счет использования в нем нитрида галлия, который обеспечивает устройству повышенную энергоэффективность, низкое тепловыделение, а также достаточно высокую мощность при небольших габаритах. Например, в случае с подобным зарядным устройством Xiaomi, оно оказалось на 48% меньше родного зарядного устройства Xiaomi Mi 10 при аналогичной мощности.