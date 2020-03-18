Наука и технологии
Сегодня 11:20
Опубликовано "живое" фото инновационного зарядного устройства нового флагманского Meizu 17
Выглядит он очень компактным, учитывая его мощность
Meizu совсем недавно объявила о том, что компания намерена представить в скором времени свой новый флагман — Meizu 17. Сегодня же в сети было опубликовано первое “живое” фото инновационного зарядного устройства грядущей новинки.
Инновационным данный “зарядник” является за счет использования в нем нитрида галлия, который обеспечивает устройству повышенную энергоэффективность, низкое тепловыделение, а также достаточно высокую мощность при небольших габаритах. Например, в случае с подобным зарядным устройством Xiaomi, оно оказалось на 48% меньше родного зарядного устройства Xiaomi Mi 10 при аналогичной мощности.
Напомним, что судя по последним данным, анонс Meizu 17 должен будет состояться уже в апреле текущего года. Ожидается, что смартфон будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865, а также иметь поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G.