Наука и технологии
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Опубликованы фото брошенного в Афганистане американского самолёта C-130

Вроде как, аппарат находится в нерабочем состоянии
Накануне президент США объявил о полном выводе американских военных с территории Афганистана. Оказалось, что «уход» не прошёл без определённых сюрпризов.
Опубликованы фото брошенного в Афганистане американского самолёта C-130

Так, например, в сети появились снимки, на которых представители «Талибана» (движение запрещено в России) позируют внутри американского самолёта С-130H. Фотографии опубликовало издание Business Insider.

Опубликованы фото брошенного в Афганистане американского самолёта C-130

Разработкой военно-транспортного воздушного средства занималась компания Lockheed. Она является одним из крупнейших производителей военных самолётов для армии США.

Опубликованы фото брошенного в Афганистане американского самолёта C-130

На данный момент нет точной информации, в каком состоянии находится брошенный авиатранспорт. Стоит, правда, отметить, что ранее командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи заявил, что техника, оставленная в Афганистане, была намеренно испорчена.

Опубликованы фото брошенного в Афганистане американского самолёта C-130

Например, перед уходом бойцы «вывели из строя 70 машин с противоминной защитой (MRAP), 27 автомобилей Humvee и 73 самолёта».