Опубликованы фото брошенного в Афганистане американского самолёта C-130

Опубликованы фото брошенного в Афганистане американского самолёта C-130Вроде как, аппарат находится в нерабочем состоянии
Так, например, в сети появились снимки, на которых представители «Талибана» (движение запрещено в России) позируют внутри американского самолёта С-130H. Фотографии опубликовало издание Business Insider.
Разработкой военно-транспортного воздушного средства занималась компания Lockheed. Она является одним из крупнейших производителей военных самолётов для армии США.
На данный момент нет точной информации, в каком состоянии находится брошенный авиатранспорт. Стоит, правда, отметить, что ранее командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи заявил, что техника, оставленная в Афганистане, была намеренно испорчена.
Например, перед уходом бойцы «вывели из строя 70 машин с противоминной защитой (MRAP), 27 автомобилей Humvee и 73 самолёта».