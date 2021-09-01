Опубликованы фото брошенного в Афганистане американского самолёта C-130

На данный момент нет точной информации, в каком состоянии находится брошенный авиатранспорт. Стоит, правда, отметить, что ранее командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи заявил, что техника, оставленная в Афганистане, была намеренно испорчена.