Опубликованы фото первых часов Samsung, способных спасти от инсульта

Опубликованы фото первых часов Samsung, способных спасти от инсультаВыглядят… узнаваемо
Следующий месяц обещает быть захватывающим для поклонников Samsung, поскольку компания готовится выпустить новые носимые часы серии Galaxy Watch 6.
Ожидается, что новинка будет представлена вместе с другими интересными гаджетами бренда: Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, в рамках Galaxy Unpacked в Южной Корее.
Благодаря инсайдерам мы теперь точно знаем, как именно будут выглядеть Galaxy Watch 6. Свежие рендер подтвердили, что часы будет доступны в двух размерах: 40 мм и 44 мм, а также в трёх цветах: серебристом, чёрном и бежевом.
Ждёт нас и анонс Watch 6 Classic, который также получат два размера: 43 мм и 47 мм. В классическую версию также вернётся популярный вращающийся безель.
Напомним, что по данным других источников, грядущие часы будут основываться на фирменном чипе Exynos W930 SoC, а также иметь функцию отслеживания аритмии. Это, в свою очередь, может помочь пользователям помочь в случае опасности возникновения инсульта