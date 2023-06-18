Опубликованы фото первых часов Samsung, способных спасти от инсульта

Ожидается, что новинка будет представлена вместе с другими интересными гаджетами бренда: Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, в рамках Galaxy Unpacked в Южной Корее.

Благодаря инсайдерам мы теперь точно знаем, как именно будут выглядеть Galaxy Watch 6. Свежие рендер подтвердили, что часы будет доступны в двух размерах: 40 мм и 44 мм, а также в трёх цветах: серебристом, чёрном и бежевом.