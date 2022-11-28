Опубликованы фото «умных» часов Huawei со встроенными наушниками

Опубликованы фото «умных» часов Huawei со встроенными наушникамиВыглядят необычно
За последние несколько лет рынок «умных» часов, можно сказать, застоялся. Не так много интересных решений и экспериментов можно увидеть от производителей.
Фото: YouTube/Sparrows News
По всей видимости, компания Huawei тоже почувствовала нечто подобное и попыталась улучшить ситуацию. В Сеть утекли новые смарт-часы бренда — Huawei Watch Buds.
Отличительной особенностью девайса стали не автономность или полезные для здоровья функции. Главное, чем новинка планирует удивлять пользователей — это встроенный в девайс отсек под беспроводные наушники.
Работает система просто: у часов откидывается передняя панель и под ней находится место под наушники. Вся эта конструкция прямо намекает на то, что сами часы будут выступать и в качестве зарядного чехла.
Как долго при таком сценарии смогут прожить оба устройства — неизвестно. Также нет никакой ясности, как скоро Huawei анонсирует столь необычный продукт.