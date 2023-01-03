Опубликованы фото зимнего инея на Марсе

Опубликованы фото зимнего инея на МарсеВыглядит завораживающе
Недавно NASA опубликовало серию снимков, демонстрирующих марсианскую зиму. В том числе на фото можно увидеть снег, иней и сухой лёд.
Фото: Review Geek
По словам учёных, все эти образования в холодное время года наблюдаются нечасто, поскольку эллиптическая орбита Марса занимает больше времени в году, чем земная, и наземные миссии не могут выдержать низких температур.
Отдельное проблемой является тот факт, что камеры, расположенные на орбите планеты, не могут видеть сквозь зимние облака, а снег на Марсе выпадает только ночью.
Review Geek
Сообщается, что на Красной планете есть два вида снега: водяной лёд и углекислый газ, или сухой лёд. Второй сам по себе прозрчен, что позволяет солнечному свету и тепловым газам выходить наружу и создавать интересные образования.
Несмотря на увлекательный характер подобных находок, средняя температура на поверхности Марса составляет около -63 °C, что делает его слишком холодным для жизни человека.