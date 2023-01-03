Опубликованы фото зимнего инея на Марсе

По словам учёных, все эти образования в холодное время года наблюдаются нечасто, поскольку эллиптическая орбита Марса занимает больше времени в году, чем земная, и наземные миссии не могут выдержать низких температур.

Отдельное проблемой является тот факт, что камеры, расположенные на орбите планеты, не могут видеть сквозь зимние облака, а снег на Марсе выпадает только ночью.