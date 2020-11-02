Опубликованы фотографии новых симптомов коронавируса

Чаще всего проблемы с кожей проявляются на пальцах рук или ног, сообщает издание The Huffington Post. По словам журналистов, ранее подобное считалось следствием обморожения, но прямо сейчас все больше людей по всему миру жалуются на появление схожих проблем, несмотря на достаточно теплое время года. Отдельно стоит отметить, что у всех тех, кто столкнулся с буграми, также было подтверждено заражение COVID-19.