Наука и технологии
Сегодня 07:29
Опубликованы фотографии новых симптомов коронавируса
Выглядит это все, будем честны, не очень приятно
В сети был опубликован материал, в котором журналисты показали фотографии новых симптомов коронавируса, о которых ранее не было известно. У многих пациентов стали фиксировать бугры красного и фиолетового цвета на различных частях тела.
Чаще всего проблемы с кожей проявляются на пальцах рук или ног, сообщает издание The Huffington Post. По словам журналистов, ранее подобное считалось следствием обморожения, но прямо сейчас все больше людей по всему миру жалуются на появление схожих проблем, несмотря на достаточно теплое время года. Отдельно стоит отметить, что у всех тех, кто столкнулся с буграми, также было подтверждено заражение COVID-19.
Отметим, что эксперты уже заявили, что образования хоть и могут болеть, но преимущественно все же не вызывают зуд. После того, как бугор исчезнет, на его месте может начать слезать кожа.