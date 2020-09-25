Опубликованы фотографии первой ТВ-приставки от Google

Стоит отметить, что несмотря на созвучное с предшественником название, новый Chromecast от Google станет первой ТВ-приставкой, произведенной поисковым гигантом. Судя по имеющимся данным, работать устройство будет управлением Android TV, при этом в нем будет иметь полноценный HDMI-выход для подключения к телевизору, а пульт дистанционного управления новинки получит отдельные кнопки для включения YouTube и Netflix.