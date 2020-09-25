Наука и технологии
Сегодня 12:03
Опубликованы фотографии первой ТВ-приставки от Google
Особенно интересным получился пульт для управления новинкой
Уже совсем скоро, 30 сентября 2020 года, ожидается анонс первой ТВ-приставки от Google — Google Chromecast with Google TV. И вот, накануне мероприятия, в сети появились полноценные “живые” фотографии грядущей новинки.
Стоит отметить, что несмотря на созвучное с предшественником название, новый Chromecast от Google станет первой ТВ-приставкой, произведенной поисковым гигантом. Судя по имеющимся данным, работать устройство будет управлением Android TV, при этом в нем будет иметь полноценный HDMI-выход для подключения к телевизору, а пульт дистанционного управления новинки получит отдельные кнопки для включения YouTube и Netflix.
Напомним, что в основу Google Chromecast with Google TV ляжет процессор AMLogic S905X2, в помощь которому в устройство установят 2 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что одновременно с первой ТВ-приставкой, Google также представит свой новый флагманский смартфон Google Pixel 5.