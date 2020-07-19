Наука и технологии
Сегодня 09:16
Опубликованы фотографии первых "умных" часов с поворотной камерой
Новинку могут представить в следующем месяце
Опубликованы качественные фотографии первых “умных” часов с поворотной камерой. Речь о Kospet Prime 2, которых по предварительным данным, официально могут представить уже в августе текущего года.
Помимо изображений, которые дают понять, как именно компания реализует поворотную камеру в “умных” часах, в сеть утекли и некоторые подробности о грядущей новинке. В частности, выяснилось, что гаджет получил датчик изображения Sony IMX214, разрешение которого составит без малого 16 Мп. Напомним, что ранее данный модуль использовался и в смартфонах. Также, согласно данным источников, новинка будет работать на базе MediaTek Helio P22. Сообщается, что Kospet Prime 2 получит порядка 4 ГБ оперативной памяти, а также 64 энергонезависимой
Отмечается, что поворотная камера часам нужна как для видеозвонков, так и в качестве карманного фотоаппарата.