Наука и технологии
Сегодня в 13:47
Опубликованы изображения «аудиофильского» iPod от Apple
Вот бы компания и вправду показала нечто подобное
В 2021 году оригинальному iPod исполняется 20 лет. Ранее в сети появлялись утечки нового iPod Touch, выпуск которого как раз приурочен к этому событию. Сейчас же энтузиаст опубликовал концепт «аудиофильского» плеера Apple.
Устройство, по задумке автора, должно работать исключительно «по проводу». 9to5Mac пишет, что называется оно iPod Max, а его главной особенностью является возможность воспроизводить Apple Music Lossless.
Хоть о подобном девайсе нет никаких утечек, энтузиаст, придумавший его, утверждает, что плеер мог бы отлично работать с условным AirPods Max 2.
Стоит отметить, что внешне девайс сильно напоминает классический iPod. Разве что его экран поддерживает Retina-разрешение и AirPlay 3. Подобынм даже самое последнее поколение iPod Classic похвастаться не мог.