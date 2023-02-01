Опубликованы изображения новых «прозрачных» наушников Nothing Ear 2

Опубликованы изображения новых «прозрачных» наушников Nothing Ear 2Выглядят узнаваемо
Пару дней назад глава стартапа Nothing Карл Пей заявил, что уже в 2023 году бренд представит свой новый смартфон — Nothing Phone 2.
Фото: Times of India
И вот, спустя всего-ничего после этого, инсайдеры поделились подробностями следующего поколения беспроводных наушников компании. Судя по всему, называться они будут ожидаемо — Nothing Ear 2.
Более того, достоянием общественности стал и внешний вид новинки. За это стоит сказать «спасибо» популярному инсайдеру OnLeaks, который объединился для этого со SmartPrix.
На снимках видно, что новые наушники в основном будут похожи на предшественника. Единственное изменение, которое можно явно заметить, это размещение микрофона с шумоподавлением. Раньше он находился на верхней части наушников, а теперь размещен на ножке.
Ожидается, что Nothing Ear 2 будут представлены уже в ближайшее время. А вот Nothing Phone 2 придётся подождать — их должны анонсировать лишь во II половине 2023 года.