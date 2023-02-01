Опубликованы изображения новых «прозрачных» наушников Nothing Ear 2

И вот, спустя всего-ничего после этого, инсайдеры поделились подробностями следующего поколения беспроводных наушников компании. Судя по всему, называться они будут ожидаемо — Nothing Ear 2.

Более того, достоянием общественности стал и внешний вид новинки. За это стоит сказать «спасибо» популярному инсайдеру OnLeaks, который объединился для этого со SmartPrix.