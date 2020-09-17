Опубликованы качественные изображения полноразмерных наушников Apple AirPods Studio
Источником свежих материалов стал популярный интернет-инсайдер Джон Проссер, который неоднократно раскрывал те или иные подробности о грядущих новинках из мира гаджетов задолго до их официального анонса. Вот и на этот раз он опубликовал в своем Twitter-аккаунте качественные рендеры, на которых новые наушники Apple можно разглядеть практически со всех сторон.
Самые последние данные утверждают о том, что наушники проходят в различных базах данных под кодовым обозначением B515. Их отличительными особенностями являются материалы (наушники выполнены из металла и высококачественной кожи), технология крепления амбушюр (весь процесс происходит благодаря качественным магнитам) и автоматического определения левого и правого уха (то есть надевать их на голову можно как захочется, а не в соответствии с надписями).
Отметим, что более ранние слухи также приписывали наушникам качественное шумоподавление и относительно невысокую для подобного устройства цену — 350 долларов.