Опубликованы качественные изображения полноразмерных наушников Apple AirPods Studio

Источником свежих материалов стал популярный интернет-инсайдер Джон Проссер, который неоднократно раскрывал те или иные подробности о грядущих новинках из мира гаджетов задолго до их официального анонса. Вот и на этот раз он опубликовал в своем Twitter-аккаунте качественные рендеры, на которых новые наушники Apple можно разглядеть практически со всех сторон.