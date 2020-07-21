Наука и технологии
Сегодня 15:00
Опубликованы качественные рендеры двухэкранного Xiaomi Mi Mix
С выдвигающейся камерой
Нескольким ранее в сети появились данные о патенте китайского гиганта Xiaomi, в которых описывается двухэкранный смартфон с большой камерой. Сейчас же дизайнеры LetsGoDigital, полагаясь на патент, разработали и опубликовали качественные рендеры необычного смартфона.
Согласно данным тематического ресурса, смартфон, изображенный в рендерах, относится к серии Xiaomi Mi Mix. Предполагается, что сама серия будет анонсирована уже этой осенью.
Дизайнер подготовил две модификации устройства - с черным корпусом и прозрачным. Отмечается, что устройство может получить большую камеру на 108 Мп с зум объективом, который, к слову, способен выдвигаться. Также устройству приписывают поддержку 5G, два экрана, основой из которых занимает почти 100% передней панели, тогда как второстепенный - около 60%.