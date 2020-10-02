Наука и технологии
Сегодня 13:26
Опубликованы качественные рендеры неанонсированного Nokia 7.3
Предполагаемая стоимость - 500 евро
LetsGoDigital в очередной раз поделилось рендерами неанонсированного устрройства. На этот раз ресурс предлагает ознакомиться с внешним видом смартфона Nokia 7.3.
Также появились предварительные данные о некоторых технических особенностях Nokia 7.3. В частности, смартфон может работать на базе Snapdragon 7-й серии. Ожидается, что компания выпустит модификацию с поддержкой сетей пятого поколения и без. Аккумулятор может быть рассчитан на 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
Сообщается, что Nokia 7.3 оснастят четырехмодульной камерой, основной датчик которой получит 64 Мп. Также предусмотрена макрокамера и широкоугольная камера. Предполагается, что селфи-камеру оборудуют датчиком на 24 или 32 Мп. Смартфон могут оценить в 500 евро.