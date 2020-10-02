Опубликованы качественные рендеры неанонсированного Nokia 7.3

Также появились предварительные данные о некоторых технических особенностях Nokia 7.3. В частности, смартфон может работать на базе Snapdragon 7-й серии. Ожидается, что компания выпустит модификацию с поддержкой сетей пятого поколения и без. Аккумулятор может быть рассчитан на 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 18 Вт.