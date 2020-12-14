Опубликованы первые изображения российской гиперзвуковой ракеты

Стоит отметить, что ранее журналистов не подпускали к ракете в силу её секретности. Особенно чревато было показать оружие в период её разработки и сборки. Что интересно, это один из немногих «живых» примеров того, что анонсированные несколько лет назад президентом России Владимиром Путиным ракеты являются настоящими, а не простыми «мультиками».