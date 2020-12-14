Наука и технологии
Сегодня 12:31
Опубликованы первые изображения российской гиперзвуковой ракеты
Выглядит это всё, конечно, очень внушительно
В сети появились первые изображения новейшей российской гиперзвуковой ракеты, которая станет частью стратегического комплекса «Авангард». Дебют новинки в видеоформате состоялся в программе «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».
Стоит отметить, что ранее журналистов не подпускали к ракете в силу её секретности. Особенно чревато было показать оружие в период её разработки и сборки. Что интересно, это один из немногих «живых» примеров того, что анонсированные несколько лет назад президентом России Владимиром Путиным ракеты являются настоящими, а не простыми «мультиками».
Специалисты, изучившие изображения гиперзвуковой ракеты, отмечают, что её высота (длина) явно превосходит высоту (длину) многих других ракет, имеющихся в арсенале России. При этом также они заявляют, что «Авангард» своими характеристиками и возможностями делает практически бессмысленными существующие и перспективные системы ПРО.