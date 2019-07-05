Опубликованы первые качественные фото российского ударного «Ночного охотника»

Их опубликовал в блоге на LiveJournal Центр анализа стратегий и технологий. Сообщается, что на фото изображена машина из партии, построенной для Минобороны России в Ростове-на-Дону. Её бортовой номер — «70 красный». Вертолёт уже летал в апреле этого года.

В отличие от предыдущих версий Ми-28 новая модификация обладает надвтулочной радиолокационной станцией типа Н025, которая лучше обнаруживает и уничтожает наземные цели.

На «Ночном охотнике» сейчас также испытывают новейшую ракету класса «воздух — поверхность», способную поражать цель на расстоянии более чем 25 километров.

Ранее были доступны фотографии только неокрашенного аппарата, сделанные во время лётных испытаний в апреле.