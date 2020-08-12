Опубликованы первые подробности "убийцы" всех современных процессоров

Согласно заявлениям самих разработчиков, прямо сейчас в стенах компании занимаются разработкой нового продукта — процессорного ядра Phoenix, которое в свою очередь станет основой для SoC Orion. По заявлению представителей Nuvia, их ядро будет ориентировано на лидерство в вопросах одноядерной производительности и максимизацию пропускной способности памяти. Также отдельный упор делается на уровень энергоэффективности новейшей разработки выходцев из крупных компаний.

Так, если взглянуть на график выше, то можно заметить, что в рамках энергопотребления в пределах 5 Вт, производительность процессорного ядра компании Nuvia обходит уже существующие решения Apple и Qualcomm на 50-100%, не говоря уже о сравнении с обыкновенными x86-совместимыми процессорами. К сожалению, на данный момент неизвестно, когда именно SoC Orion будет представлен в серийном виде — будем надеяться, что случится это уже в самое ближайшее время.