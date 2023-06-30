Опубликованы первые снимки новейшего российского спутника «Метеор-М»

Первые фотографии с гидрометеорологического спутника «Метеор-М» № 2-3 были получены Роскосмосом. Эти снимки были опубликованы в среду в Telegram-канале госкорпорации. На фотографиях можно увидеть Восточную Сибирь, а также север Монголии и Китая. Также на одном из снимков можно разглядеть южную часть озера Байкал.

27 июня с космодрома Восточный был совершён запуск ракеты «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-3 и 42 другими космическими аппаратами отечественного и иностранного производства.

Созданный Корпорацией «ВНИИЭМ» гидрометеорологический аппарат «Метеор-М» № 2-3 предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в космическом пространстве вблизи Земли, а также для сбора информации с автоматических измерительных платформ.

Спутник оборудован радиолокационной системой на базе активной фазированной антенной решётки и гелиогеофизическими приборами, что позволяет осуществлять мониторинг в любую погоду Севморпути и расширять спектр контролируемых гелиогеофизических параметров. Кроме того, на борту аппарата установлена аппаратура системы поиска и спасения КОСПАС-САРСАТ.