Опубликованы первые "живые" фотографии грядущих наушников Samsung Galaxy Buds Pro

Так, стало известно, что каждый наушник оснащен двумя динамиками. Один из них низкочастотный размером 11 мм, тогда как второй - высокочастотный размером 6,5 мм. Еще одной особенностью наушников станет поддержка активного шумоподавления. Помимо прочего устройству приписывают поддержку Dolby Atmos и SoundAlive.

Согласно данным источника, Samsung Galaxy Buds Pro смогут работать автономно от 5 до 18 часов, что зависит от использования активного шумоподавления.