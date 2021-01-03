Наука и технологии
Сегодня 16:07
Опубликованы первые "живые" фотографии грядущих наушников Samsung Galaxy Buds Pro
И некоторые технические особенности
Незадолго до презентации Samsung, в сети начали появляться все новые подробности об устройствах, которые компания покажет в ее рамках. На этот раз на сайте Slashleaks были опубликованы первые “живые” фотографии грядущих наушников Samsung Galaxy Buds Pro.
Причем, в утечке представлены фотографии не только самих наушников, но и зарядного футляра от них, а также руководства пользователя и упаковки, которая позволила узнать еще и некоторые технические особенности новинки.
Так, стало известно, что каждый наушник оснащен двумя динамиками. Один из них низкочастотный размером 11 мм, тогда как второй - высокочастотный размером 6,5 мм. Еще одной особенностью наушников станет поддержка активного шумоподавления. Помимо прочего устройству приписывают поддержку Dolby Atmos и SoundAlive.
Согласно данным источника, Samsung Galaxy Buds Pro смогут работать автономно от 5 до 18 часов, что зависит от использования активного шумоподавления.