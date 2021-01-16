Опубликованы первые кадры грядущего фильма Mortal Kombat

Помимо прочего издание пообщалось с режиссером Mortal Kombat 2021- Саймоном Маккуидом, благодаря чему раскрылись детали сюжета. В частности, выяснилось, что в начале фильма будет показана сцена драки между Саб-Зиро и Скорпионом на 10 минут. Причем, по сюжету, во время сражения герои еще не наделены сверхспособностями.

После этого действия в фильме перенесутся в настоящее время, а на экране предстанет главный герой - Коула Янгэ, на груди у которого можно будет увидеть пятно в виде символа турнира Mortal Kombat. Неожиданно протагонист, по просьбе Куан Чи, подвергнется атаке со стороны Саб-Зиро. Ему удастся уцелеть в этом бою, а впоследствии он столкнется с Джаксом, Соней и Райденом, которые делятся жильем с каждым героем, имеющим пятно с символом Mortal Kombat.