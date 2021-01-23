Наука и технологии
Сегодня 19:23
Опубликованы подробности грядущего тестирования тактической гиперзвуковой ракеты США
А также сроки начала её испытаний
В сети появилась информация о том, что уже в феврале 2021 года американские военные проведут первые испытания перспективной тактической гиперзвуковой ракеты. Процесс тестирования состоится на самолёте на полигоне «Уайт-Сэндз».
Гиперзвуковая ракета PrSM разрабатывается как замена для устаревшей боеголовки оперативно-тактических комплексов ATACMS, передаёт Defense News. На данный момент в них используются ракеты с кассетными боевыми частями. Также новое вооружение может стать частью реактивной системы залпового огня M270A1 MLRS и M142 HIMARS.
Отметим, что согласно официальным данным PrSM способна перемещаться со скоростью более 5 Махов. При этом на первом этапе ракета умеет поражать цели, находящиеся на расстоянии до 499 км. Со слов разработчиков боевой единицы, дальность действия боеприпаса планируется увеличить.