Опубликованы регионы России с самой дешёвой мобильной связью

Индексом доступности называют отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения в регионе. Учитывались минимальные пакетные тарифы восьми операторов во всех регионах страны. Так, было установлено, что стоимость минимального пакетного тарифа на сотовую связь упала на 3% по сравнению с первым полугодием текущего года. Напомним, что тогда этот показатель фиксировался на отметке в 291 рубль, тогда как сейчас - в 281. Тем не менее, стоимость среднего минимального тарифа, все же, выросла у одного оператора во втором полугодии 2020 года, а именно у Tele2.

Итак, список регионов с самой дешевой мобильной связью выглядит следующим образом: