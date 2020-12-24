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Опубликованы регионы России с самой дешёвой мобильной связью
Стоимость минимального пакетного тарифа на сотовую связь упала на 3%
Информационно-аналитическое агентство Content Review провело исследование тарифов российский операторов, по результатам которого был сформирован рейтинг регионов России с самой дешевой мобильной связью. Помимо прочего, специалисты приводят и индекс доступности связи по итогам текущего года.
Индексом доступности называют отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения в регионе. Учитывались минимальные пакетные тарифы восьми операторов во всех регионах страны. Так, было установлено, что стоимость минимального пакетного тарифа на сотовую связь упала на 3% по сравнению с первым полугодием текущего года. Напомним, что тогда этот показатель фиксировался на отметке в 291 рубль, тогда как сейчас - в 281. Тем не менее, стоимость среднего минимального тарифа, все же, выросла у одного оператора во втором полугодии 2020 года, а именно у Tele2.
Итак, список регионов с самой дешевой мобильной связью выглядит следующим образом:
|Регион
|Индекс доступности
|1
|Ямало-Ненецкий авт. округ
|2,4
|2
|Сахалинская область
|3,4
|3
|Ханты-Мансийский АО (Югра)
|3,5
|4
|Магаданская область
|3,6
|5
|Ярославская область
|3,8
|6
|Мурманская область
|3,9
|7
|г. Севастополь
|4
|8
|г. Москва
|4,2
|9
|Республика Крым
|4,2
|10
|Чукотский АО
|4,3
|11
|Республика Коми
|4,3
|12
|Республика Бурятия
|4,5
|13
|Красноярский край
|4,6
|14
|Архангельская область
|4,8
|15
|Камчатский край
|4,9
|16
|г. Санкт-Петербург
|5
|17
|Ивановская область
|5,1
|18
|Тюменская область без авт. округов
|5,2
|19
|Томская область
|5,2
|20
|Свердловская область
|5,4
|21
|Приморский край
|5,6
|22
|Еврейская АО
|5,7
|23
|Иркутская область
|5,7
|24
|Республика Саха (Якутия)
|5,7
|25
|Республика Тыва
|5,7
|26
|Республика Хакасия
|5,8
|27
|Кемеровская область
|6
|28
|Тульская область
|6,1
|29
|Вологодская область
|6,2
|30
|Пермский край
|6,3
|Российская Федерация
|6,3
|31
|Республика Карелия
|6,3
|32
|Калужская область
|6,6
|33
|Белгородская область
|6,6
|34
|Челябинская область
|6,7
|35
|Республика Татарстан
|6,7
|36
|Новосибирская область
|6,8
|37
|Удмуртская Республика
|6,8
|38
|Липецкая область
|6,8
|39
|Курганская область
|6,9
|40
|Хабаровский край
|6,9
|41
|Ульяновская область
|6,9
|42
|Рязанская область
|6,9
|43
|Амурская область
|6,9
|44
|Ленинградская область
|6,9
|45
|Забайкальский край
|7
|46
|Республика Алтай
|7,1
|47
|Омская область
|7,1
|48
|Курская область
|7,1
|49
|Нижегородская область
|7,1
|50
|Калининградская область
|7,2
|51
|Московская область
|7,2
|52
|Тверская область
|7,3
|53
|Воронежская область
|7,3
|54
|Орловская область
|7,3
|55
|Пензенская область
|7,4
|56
|Республика Марий Эл
|7,4
|57
|Республика Мордовия
|7,5
|58
|Самарская область
|7,6
|59
|Новгородская область
|7,7
|60
|Республика Башкортостан
|7,7
|61
|Владимирская область
|7,8
|62
|Кировская область
|7,9
|63
|Краснодарский край
|8
|64
|Смоленская область
|8,1
|65
|Псковская область
|8,2
|66
|Чувашская Республика
|8,4
|67
|Астраханская область
|8,5
|68
|Костромская область
|8,5
|69
|Оренбургская область
|8,6
|70
|Волгоградская область
|8,7
|71
|Ростовская область
|8,9
|72
|Республика Адыгея
|9,3
|73
|Саратовская область
|9,4
|74
|Тамбовская область
|9,5
|75
|Брянская область
|9,5
|76
|Алтайский край
|10
|77
|Республика Северная Осетия (Алания)
|10,3
|78
|Республика Ингушетия
|10,4
|79
|Республика Калмыкия
|10,4
|80
|Ставропольский край
|10,9
|81
|Кабардино-Балкарская Республика
|10,9
|82
|Карачаево-Черкесская Республика
|11
|83
|Чеченская Республика
|11,4
|84
|Республика Дагестан