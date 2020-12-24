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Опубликованы регионы России с самой дешёвой мобильной связью

Стоимость минимального пакетного тарифа на сотовую связь упала на 3%
Информационно-аналитическое агентство Content Review провело исследование тарифов российский операторов, по результатам которого был сформирован рейтинг регионов России с самой дешевой мобильной связью. Помимо прочего, специалисты приводят и индекс доступности связи по итогам текущего года.

Индексом доступности называют отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения в регионе. Учитывались минимальные пакетные тарифы восьми операторов во всех регионах страны. Так, было установлено, что стоимость минимального пакетного тарифа на сотовую связь упала на 3% по сравнению с первым полугодием текущего года. Напомним, что тогда этот показатель фиксировался на отметке в 291 рубль, тогда как сейчас - в 281. Тем не менее, стоимость среднего минимального тарифа, все же, выросла у одного оператора во втором полугодии 2020 года, а именно у Tele2.

Итак, список регионов с самой дешевой мобильной связью выглядит следующим образом:

РегионИндекс доступности
1Ямало-Ненецкий авт. округ2,4
2Сахалинская область3,4
3Ханты-Мансийский АО (Югра)3,5
4Магаданская область3,6
5Ярославская область3,8
6Мурманская область3,9
7г. Севастополь4
8г. Москва4,2
9Республика Крым4,2
10Чукотский АО4,3
11Республика Коми4,3
12Республика Бурятия4,5
13Красноярский край4,6
14Архангельская область4,8
15Камчатский край4,9
16г. Санкт-Петербург5
17Ивановская область5,1
18Тюменская область без авт. округов5,2
19Томская область5,2
20Свердловская область5,4
21Приморский край5,6
22Еврейская АО5,7
23Иркутская область5,7
24Республика Саха (Якутия)5,7
25Республика Тыва5,7
26Республика Хакасия5,8
27Кемеровская область6
28Тульская область6,1
29Вологодская область6,2
30Пермский край6,3
Российская Федерация6,3
31Республика Карелия6,3
32Калужская область6,6
33Белгородская область6,6
34Челябинская область6,7
35Республика Татарстан6,7
36Новосибирская область6,8
37Удмуртская Республика6,8
38Липецкая область6,8
39Курганская область6,9
40Хабаровский край6,9
41Ульяновская область6,9
42Рязанская область6,9
43Амурская область6,9
44Ленинградская область6,9
45Забайкальский край7
46Республика Алтай7,1
47Омская область7,1
48Курская область7,1
49Нижегородская область7,1
50Калининградская область7,2
51Московская область7,2
52Тверская область7,3
53Воронежская область7,3
54Орловская область7,3
55Пензенская область7,4
56Республика Марий Эл7,4
57Республика Мордовия7,5
58Самарская область7,6
59Новгородская область7,7
60Республика Башкортостан7,7
61Владимирская область7,8
62Кировская область7,9
63Краснодарский край8
64Смоленская область8,1
65Псковская область8,2
66Чувашская Республика8,4
67Астраханская область8,5
68Костромская область8,5
69Оренбургская область8,6
70Волгоградская область8,7
71Ростовская область8,9
72Республика Адыгея9,3
73Саратовская область9,4
74Тамбовская область9,5
75Брянская область9,5
76Алтайский край10
77Республика Северная Осетия (Алания)10,3
78Республика Ингушетия10,4
79Республика Калмыкия10,4
80Ставропольский край10,9
81Кабардино-Балкарская Республика10,9
82Карачаево-Черкесская Республика11
83Чеченская Республика11,4
84Республика Дагестан