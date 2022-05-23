Опубликованы самые подробные фотографии Солнца в истории

Получить их удалось при помощи специального аппарата Solar Orbiter. Именно в его объективы попали солнечные полюса, мощные вспышки и определённая область, называемая «ёж».

При этом необычные фотографии стали реальными благодаря максимальному сближению аппарата и Солнца, которое состоялось ещё 26 марта 2022 года. Тогда космический аппарат подошёл на дистанцию, равную примерно одной трети расстояния от звезды до Земли.