Опубликованы самые подробные фотографии Солнца в истории

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Опубликованы самые подробные фотографии Солнца в историиВпечатляющее достижение науки
На сайте Европейского космического агентства (ESA) появилась интересная подборка фотографий. Речь идёт о самых подробных снимках нашего Солнца за всю историю космических наблюдений.
Получить их удалось при помощи специального аппарата Solar Orbiter. Именно в его объективы попали солнечные полюса, мощные вспышки и определённая область, называемая «ёж».
При этом необычные фотографии стали реальными благодаря максимальному сближению аппарата и Солнца, которое состоялось ещё 26 марта 2022 года. Тогда космический аппарат подошёл на дистанцию, равную примерно одной трети расстояния от звезды до Земли.
Напомним, что Solar Orbiter оснащён сразу десятью научными инструментами: девять из них находятся под контролем ESA, а один принадлежит NASA. В качестве главной задачи орбитального аппарата называется исследование связи между Солнцем и гелиосферой.