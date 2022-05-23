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Опубликованы самые подробные фотографии Солнца в истории

Впечатляющее достижение науки
На сайте Европейского космического агентства (ESA) появилась интересная подборка фотографий. Речь идёт о самых подробных снимках нашего Солнца за всю историю космических наблюдений.
Опубликованы самые подробные фотографии Солнца в истории

Получить их удалось при помощи специального аппарата Solar Orbiter. Именно в его объективы попали солнечные полюса, мощные вспышки и определённая область, называемая «ёж».

При этом необычные фотографии стали реальными благодаря максимальному сближению аппарата и Солнца, которое состоялось ещё 26 марта 2022 года. Тогда космический аппарат подошёл на дистанцию, равную примерно одной трети расстояния от звезды до Земли.

Опубликованы самые подробные фотографии Солнца в истории

Напомним, что Solar Orbiter оснащён сразу десятью научными инструментами: девять из них находятся под контролем ESA, а один принадлежит NASA. В качестве главной задачи орбитального аппарата называется исследование связи между Солнцем и гелиосферой.

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