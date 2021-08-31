Опубликованы свежие снимки китайского авианосца нового поколения Type 003

Наука и технологии
Сегодня в 14:08
Опубликованы свежие снимки китайского авианосца нового поколения Type 003Выглядит внушительно
Некоторое время назад в сети активно обсуждался факт того, что Китай занят разработкой собственного авианосца Type 003. Теперь же в сети появились свежие снимки судна, постройка которого в прямо сейчас проходит на Шанхайской верфи Цзяннань.
В случае, если китайские инженеры успеют завершить проект в срок, то авианосец будет спущен на воду уже в 2021 году. Флот же получит его в своё распоряжение лишь ближе к 2025 году, пишет Военное Обозрение.
Что интересно, Type 003 должен стать первым судном Пекина, в основу которого легла система CATOBAR вместе с электромагнитными пусковыми катапультами.
Напомним, что CATOBAR представляет из себя целый комплекс устройств, с помощью которого самолёты могут взлетать используя катапульты, а приземляться на палубу с применением аэрофинишера.
По данным спутниковых снимков, длина Type 003 составляет около 320 метров. При этом ширина взлётной палубы находится на уровне в 78 метров.