Опубликованы свежие снимки китайского авианосца нового поколения Type 003

В случае, если китайские инженеры успеют завершить проект в срок, то авианосец будет спущен на воду уже в 2021 году. Флот же получит его в своё распоряжение лишь ближе к 2025 году, пишет Военное Обозрение.

Что интересно, Type 003 должен стать первым судном Пекина, в основу которого легла система CATOBAR вместе с электромагнитными пусковыми катапультами.