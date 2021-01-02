Опубликованы «живые» фото Bluetooth-меток Samsung

Судя по всему, трекер предназначен для слежки за своим имуществом. Так, прикрепляя его к определенному предмету, этот предмет можно будет отыскать с помощью смартфона. Кроме того, в GSM Arena полагают, что для Samsung Galaxy Smart Tag будет предусмотрен сменный аккумулятор. Что касается стоимости новинки, ожидается, что оценят ее в 1300 рупий или 18 долларов.

Следующая крупная презентация Samsung пройдет 14 января. Компания покажет флагманские смартфоны серии Galaxy S21 и, вероятно, анонсирует и “умные” Bluetooth-метки.