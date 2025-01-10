Опубликованы живые фото мини-суперкомпьютера NVIDIA Digits за $3000

Опубликовано 10 января 2025, 07:491 мин.
Опубликованы живые фото мини-суперкомпьютера NVIDIA Digits за $3000Как ни странно, цена демократичная получилась
Накануне NVIDIA представила компактный мини-суперкомпьютер Digits, о котором рассказал генеральный директор компании Дженсен Хуанг.
Устройство, предназначенное для ИИ-задач, выглядит действительно миниатюрно, что подтверждают опубликованные фотографии.
Digits оснащён суперчипом GB10 Grace Blackwell, обеспечивающим производительность до петафлопа для прототипирования, тонкой настройки и работы с крупными ИИ-моделями.
Среди характеристик: 128 ГБ унифицированной памяти, до 4 ТБ NVMe SSD и GPU на архитектуре Blackwell.
Этот мини-суперкомпьютер ориентирован на исследователей ИИ, ученых и студентов, предоставляя доступ к мощностям платформы Grace Blackwell. Стоимость устройства составляет $3000.
Хотя Digits и не рассчитан на массового потребителя, его компактные размеры впечатляют. Это ещё один шаг в сторону уменьшения размеров высокопроизводительных компьютеров.