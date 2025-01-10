Опубликованы живые фото мини-суперкомпьютера NVIDIA Digits за $3000

Этот мини-суперкомпьютер ориентирован на исследователей ИИ, ученых и студентов, предоставляя доступ к мощностям платформы Grace Blackwell. Стоимость устройства составляет $3000.

Хотя Digits и не рассчитан на массового потребителя, его компактные размеры впечатляют. Это ещё один шаг в сторону уменьшения размеров высокопроизводительных компьютеров.