Опубликованы живые фото самой секретной российской субмарины — К-329 “Белгород”

На новых фотографиях, опубликованных ТАСС 16 августа, была замечен новейший корабль К-329 “Белгород” на заднем плане. До сегодняшнего дня можно было увидеть лишь часть лодки, либо по изображениям спутников, которые давали понять лишь размер корабля. Примечательно, что российская субмарина К-329 “Белгород” названа самой длинной за всю историю мирового судостроения. Covert Shores сообщает, что на опубликованном изображении впервые демонстрируется полный профиль субмарины выше ватерлини.

Известно, что субмарина К-329 «Белгород» еще не закончена. Она является уникальным представителем проекта 09852 и выступает в качестве носителя подводных аппаратов “Посейдон”.