Опухоль размером с арбуз удалили у россиянина и выложили фото в сеть

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Опухоль размером с арбуз удалили у россиянина и выложили фото в сетьВыглядит жутковато
В сети появилась фотография, на которой запечатлены врачи с удалённой ими опухолью размером с арбуз.
Сообщается, что снимок был сделан в Кузбасском клиническом онкологическом диспансере имени Раппопорта. Местные врачи удалили 71-летнему пациенту огромную опухоль, которая по размерам была сопоставима с арбузом и весила 7 кг.
Год назад он заметил, что живот стал увеличиваться, но никакого дискомфорта и боли все это время не чувствовал. Забеспокоился только после того, как увидел кровь в моче.
Кузбасский онкодиспансер
По итогу врачи выяснили, что опухоль расположена в забрюшинном пространстве и занимает место от диафрагмы до малого таза. Из-за неё также была сдвинута в левую сторону правая почка пациента.
На момент написания материала, мужчину уже выписали из медицинского учреждения.
Источник: Lenta.ru