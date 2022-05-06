Опять болеть? На сколько хватит вашего иммунитета против коронавируса

Вчера в 17:10
1 мин.
Опять болеть? На сколько хватит вашего иммунитета против коронавирусаОбъяснил эксперт
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов объяснил, когда возрастает риск повторного заболевания коронавирусом.
Эксперт отметил, что этим фактором является снижение иммунитета. Это происходит со временем, поэтому ни заболеваемости, ни мутации коронавируса исключать нельзя.
По его словам, новые мутации появляются постоянно и сменяют друг друга, но вирус после мутации не становится менее опасным.
«Иммунитет к вирусу не вечен, он постепенно ослабевает, и риск повторного инфицирования растёт, и по этой причине роста заболеваемости в будущем исключать нельзя», — предупредил Хафизов.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.