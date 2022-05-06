Опять болеть? На сколько хватит вашего иммунитета против коронавируса

Эксперт отметил, что этим фактором является снижение иммунитета. Это происходит со временем, поэтому ни заболеваемости, ни мутации коронавируса исключать нельзя.

По его словам, новые мутации появляются постоянно и сменяют друг друга, но вирус после мутации не становится менее опасным.

«Иммунитет к вирусу не вечен, он постепенно ослабевает, и риск повторного инфицирования растёт, и по этой причине роста заболеваемости в будущем исключать нельзя», — предупредил Хафизов.

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