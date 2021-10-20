Опять дефицит: мини-холодильники в дизайне Xbox Series X повторили судьбу консоли

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Опять дефицит: мини-холодильники в дизайне Xbox Series X повторили судьбу консолиДа когда же всё это закончится?
Microsoft объявила о старте предзаказа на мини-холодильники в стиле консоли Xbox Series X. И хоть стоимость новинки достаточно невысокая — всего 100 долларов (7 тыс рублей) — купить её по рекомендованной цене вряд ли удастся.
Виной всему, как и в случае с новейшими консолями Microsoft и Sony, спеулянты-перекупщики. По данным Tom’s Hardware, они уже выкупили все экземпляры Xbox Mini Fridge у ритейлеров, из-за чего устройство можно купить лишь на онлайн-площадках вторичной торговли.
Так, например, средняя цена холодильника на eBay — 300-350 долларов, то есть в 3-3,5 раза выше той, которую установила Microsoft.
Напомним, что миниатюрный охладитель от редмондцев оснащён USB-разъёмом для зарядки устройств. При этом внутри него можно хранить до 12 банок с напитками.