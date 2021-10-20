Опять дефицит: мини-холодильники в дизайне Xbox Series X повторили судьбу консоли

Виной всему, как и в случае с новейшими консолями Microsoft и Sony, спеулянты-перекупщики. По данным Tom’s Hardware, они уже выкупили все экземпляры Xbox Mini Fridge у ритейлеров, из-за чего устройство можно купить лишь на онлайн-площадках вторичной торговли.