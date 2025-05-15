Oracle вложит $14 миллиардов в облачные и ИИ-технологии в Саудовской Аравии

Опубликовано 15 мая 2025, 22:211 мин.
Oracle вложит $14 миллиардов в облачные и ИИ-технологии в Саудовской АравииИнвестиции рассчитаны на ближайшие 10 лет
Американская компания Oracle объявила о планах вложить 14 миллиардов долларов в развитие облачных технологий и искусственного интеллекта (ИИ) в Саудовской Аравии. Инвестиции будут распределены на ближайшее десятилетие.
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О решении стало известно после визита президента США Дональда Трампа в королевство. По словам руководства компании, расширение деятельности в регионе призвано поддержать цифровую трансформацию страны и укрепить технологическое сотрудничество с США.
Подробности относительно того, как именно будут распределены средства, пока не раскрываются. На сегодняшний день Oracle уже имеет два центра обработки данных в Саудовской Аравии: в Джедде (региона Saudi Arabia West, открыт в 2020 году) и Эр-Рияде (Saudi Arabia Central, открыт в 2024 году и размещён в дата-центре компании Center3).
Также компания планирует запустить третий облачный регион в строящемся городе Неом, но конкретные сроки запуска пока не называются.