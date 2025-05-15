Oracle вложит $14 миллиардов в облачные и ИИ-технологии в Саудовской Аравии

О решении стало известно после визита президента США Дональда Трампа в королевство. По словам руководства компании, расширение деятельности в регионе призвано поддержать цифровую трансформацию страны и укрепить технологическое сотрудничество с США.

Подробности относительно того, как именно будут распределены средства, пока не раскрываются. На сегодняшний день Oracle уже имеет два центра обработки данных в Саудовской Аравии: в Джедде (региона Saudi Arabia West, открыт в 2020 году) и Эр-Рияде (Saudi Arabia Central, открыт в 2024 году и размещён в дата-центре компании Center3).

Также компания планирует запустить третий облачный регион в строящемся городе Неом, но конкретные сроки запуска пока не называются.