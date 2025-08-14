Oracle внедрит ИИ-модели Google Gemini в свои облачные сервисы

Соглашение позволит разработчикам использовать возможности моделей Gemini для генерации текста, изображений, видео и аудио, работая при этом в облачной инфраструктуре Oracle. Помимо этого, корпоративные клиенты смогут применять ИИ-технологии Google внутри приложений Oracle, предназначенных для управления финансами, персоналом и цепочками поставок.

Оплата услуг будет осуществляться с помощью системы облачных кредитов Oracle, которую клиенты уже используют для расчетов за другие сервисы компании. Финансовые условия соглашения стороны не раскрыли.

Для Oracle этот шаг вписывается в стратегию предоставления клиентам выбора между различными ИИ-решениями, а не продвижения только собственных технологий. Для Google соглашение открывает возможность расширить присутствие на корпоративном рынке и привлечь клиентов, которые сейчас используют сервисы конкурентов, включая Microsoft.