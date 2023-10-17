Орбитальная станция к 2035 году, высадка на Луну к 2040-у: Индия раскрыла свои ближайшие планы на изучение космоса

Во время обсуждения первой индийской миссии с участием человека, премьер-министр страны Нарендра Моди поставил перед Индийской организацией космических исследований (ISRO) амбициозные задачи.

К 2035 году страна планирует создать собственную космическую станцию «Бхаратия», а к 2040 году — отправить первого индийского космонавта на Луну.

Моди также подчеркнул необходимость разработки долгосрочной программы исследования естественного спутника Земли, создания новых ракетных стартовых комплексов и лабораторий, ориентированных на человека.

Первый пилотируемый космический полёт Индии, названный «Гаганьян», запланирован на 21 октября. Этот запуск продемонстрирует способность местных специалистов к пилотируемым космическим миссиям.