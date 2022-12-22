Орбиту МКС могут скорректировать из-за возможного столкновения с космическими мусором

Именно по этой причине 21 декабря был отменён выход в открытый космос астронавтов Фрэнка Рубио и Джоша Кассады, которые должны были установить солнечную панель на ферменной конструкции для того, чтобы улучшить функционирование системы энергоснабжения МКС.

Корректировка орбиты МКС должна была произойти 21 декабря в 16:42 по московскому времени.

«Маневр уклонения МКС от возможного столкновения с космическим мусором может быть выполнен в 16:42 мск с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-20», — сказано в сообщении «Роскосмоса».