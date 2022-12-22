Орбиту МКС могут скорректировать из-за возможного столкновения с космическими мусором

02:14, 22 декабря 2022
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Орбиту МКС могут скорректировать из-за возможного столкновения с космическими мусоромСообщил «Роскосмос»
Госкорпорация «Роскосмос» сообщила о возможной корректировке орбиты Международной космической станции из-за опасности столкновения с космическим мусором.
Фото: Desktopwallpapers.ru
Именно по этой причине 21 декабря был отменён выход в открытый космос астронавтов Фрэнка Рубио и Джоша Кассады, которые должны были установить солнечную панель на ферменной конструкции для того, чтобы улучшить функционирование системы энергоснабжения МКС.
Корректировка орбиты МКС должна была произойти 21 декабря в 16:42 по московскому времени.
«Маневр уклонения МКС от возможного столкновения с космическим мусором может быть выполнен в 16:42 мск с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-20», — сказано в сообщении «Роскосмоса».