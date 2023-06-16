Орбиту МКС скорректировали специально перед запуском корабля «Союз МС-24» и приземлением «Союза МС-23»

Средняя высота орбиты МКС увеличилась на 2,1 км за счёт работы двигателей грузового корабля «Прогресс МС-22». Двигатели проработали 770,23 секунды, выдав импульс величиной 1,2 метра в секунду. В настоящее время расстояние МКС от поверхности Земли составляет 416,35 км.