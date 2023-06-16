17:42, 16 июня 2023
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Орбиту МКС скорректировали специально перед запуском корабля «Союз МС-24» и приземлением «Союза МС-23»Орбиту изменил российский грузовой корабль «Прогресс МС-22»
Госкорпорация «Роскосмос» в своём Telegram-канале сообщила об изменении орбиты МКС перед запуском пилотируемого космического корабля «Союз МС-24» и приземлением «Союза МС-23».
Средняя высота орбиты МКС увеличилась на 2,1 км за счёт работы двигателей грузового корабля «Прогресс МС-22». Двигатели проработали 770,23 секунды, выдав импульс величиной 1,2 метра в секунду. В настоящее время расстояние МКС от поверхности Земли составляет 416,35 км.
Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля «Союз МС-24» и приземления «Союза МС-23».
Роскосмос