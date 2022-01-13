Орбиту МКС сместили ради российских космических кораблей

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Орбиту МКС сместили ради российских космических кораблейСам процесс сдвига длился недолго — менее 7 минут
Как стало известно, накануне была скорректирована орбита Международной космической станции (МКС). Сделано это было для удобства подготовки к первому российскому пилотируемому запуску в 2022 году.
Речь идёт о грядущем пуске двух отечественных кораблей — «Союз МС-21» и «Союз МС-19».
Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали в целях формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадкой спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19».
Роскосмос
Представители Роскосмоса также рассказали, что двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18» были успешно включены в 21:24 по московскому времени — они сумели проработать 395,4 с. По итогу средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,2 км.
Источник: ТАСС