Орех кешью в сыром виде назвали смертельно опасным

Согласно опубликованным данным, необработанный кешью имеет маслянистый токсин урушиол. Это вещество считается ядовитым, а его употребление может спровоцировать контактный дерматит, который впоследствии провоцирует возникновение на коже пятен и шишек, сопровождающихся зудом. Смертельной опасности подвергаются люди, которые употребляют кешью в сыром виде, имея при этом непереносимость урушиола. Причем к летальному исходу может привести даже небольшая доза этого токсина.

В то же время, обработанный кешью является полезным, поскольку имеет в составе мононенасыщенные жиры, витамины, минералы и антиоксиданты. Отмечается, что после того, как он подвергся обработке - опасные вещества ликвидируются.

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