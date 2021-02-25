Орехи назвали снижающими риск смерти продуктом

В рамках научной работы специалисты изучили данные о более 100 тыс женщинах в возрасте от 50 до 79 лет. Участницы отметили в анкете особенности своего рациона. За ними наблюдали вплоть до февраля 2017 года.

Так, было зафиксировано, что у участниц, которые регулярно ели растительный белок, вероятность смерти по любой причине снизилась на 9%. В то же время, риск смерти от сердечно-сосудистых болезней снижался на 12% и на 21% упал риск смерти от старческого слабоумия.

Ученые установили, что заменив красное мясо, яйца и молочные продукты орехами можно снизить вероятность смерти от всех причин на 12-47%, что зависит от заменяемого типа белка.

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