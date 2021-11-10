Орехи назвали ускоряющим выздоровление от COVID-19 продуктом

Так, по словам специалиста, в рацион тех, кто болеет коронавирусом, необходимо включить продукты, насыщенные цинком. Дело в том, что данный элемент необходим для формирования Т-клеточного иммунитета. Медиками цинк уже был внесен в протоколы лечения коронавируса, поскольку оказался полезным для ускорения выздоровления больных.

Цинком богаты продукты животного происхождения, в числе которых мясо, печень, рыба и морепродукты. Что касается растительной пищи, полезной при COVID-19, к ней отнесли бурый рис, шпинат, овес, зародыши пшеницы. Помимо прочего в рационе должны быть морковь, горох, лук и почти все орехи.

Распознать недостаток цинка в организме можно благодаря некоторым симптомам.

“Шелушения или воспаления, язвочки, дерматиты. Псориаз, долгое заживление ран”, — сообщила россиянам диетолог.

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