Организация HDMI Forum 6 января представит новый стандарт HDMI 2.2

Текущая версия стандарта, HDMI 2.1, уже поддерживает высокую пропускную способность, переменную частоту обновления и высокое разрешение, однако, обновлённая спецификация позволит использовать ещё более высокие разрешения и частоты кадров без необходимости сжатия потока отображения.

Согласно пресс-релизу HDMI Forum, новые возможности стандарта будут поддерживаться новым кабелем. Подробности о новой спецификации HDMI ожидаются 6 января на пресс-конференции HDMI Forum.

«Новые спецификации, включающие технологию HDMI нового поколения и увеличенную пропускную способность, будут поддерживать широкий диапазон более высоких разрешений и частот обновления, что обеспечивается новым кабелем HDMI», — сказано в сообщении разработчиков стандарта.