Организация HDMI Forum 6 января представит новый стандарт HDMI 2.2

Опубликовано 17 декабря 2024, 19:301 мин.
Организация HDMI Forum 6 января представит новый стандарт HDMI 2.2Возможно, покажут и новый кабель
Организация HDMI Forum, внедрившая и поддерживающая стандарт HDMI, заявила о готовности представить новую спецификацию, которая позволит использовать более высокие разрешения и частоты обновления. По слухам, это может быть новый стандарт HDMI 2.2.
Текущая версия стандарта, HDMI 2.1, уже поддерживает высокую пропускную способность, переменную частоту обновления и высокое разрешение, однако, обновлённая спецификация позволит использовать ещё более высокие разрешения и частоты кадров без необходимости сжатия потока отображения.
Согласно пресс-релизу HDMI Forum, новые возможности стандарта будут поддерживаться новым кабелем. Подробности о новой спецификации HDMI ожидаются 6 января на пресс-конференции HDMI Forum.
«Новые спецификации, включающие технологию HDMI нового поколения и увеличенную пропускную способность, будут поддерживать широкий диапазон более высоких разрешений и частот обновления, что обеспечивается новым кабелем HDMI», — сказано в сообщении разработчиков стандарта.