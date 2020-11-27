Наука и технологии
Сегодня 17:02
Организатора крупнейшего Telegram-порночата с несовершеннолетними посадили в тюрьму на 40 лет
Арестованы были и более 100 участников чата
Оглашен приговор организатору крупнейшего порночата в мессенджере Telegram с несовершеннолетними Чо Чжу Бину. Так, по решению суда Сеула, двадцатипятилетний мужчина проведет в тюрьме 40 лет.
Известно, что для того, чтобы стать участником секретного чата в Telegram пользователи отдавали до 1200 долларов. Группировка Чо Чжу Бина шантажировала девушке, вынуждая их делиться видео откровенного характера, которые впоследствии публиковались в платных чатах. Сообщается, что подобными группами пользовались как минимум 10 тысяч человек.
Организатор склонил к съемкам 74 человека, в числе которых 16 несовершеннолетних девочек. На сегодняшний день его призвали виновным в нарушении 14 статей уголовного кодекса. Помимо Чо Чжу Бина к срокам до 15 лет были приговорены и его сообщники. Кроме того, под арест попали более 100 участников чата.