Организаторы ИИ-конференции Сбера пригласили уволенного создателя ChatGPT через рекламу на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

Компания пригласила выдающихся деятелей мира технологий, включая Илона Маска, а также Сэма Альтмана и Грега Брокмана из OpenAI, выступить на конференции в качестве спикеров.

При этом особенно выделяется приглашение Сэма Альтмана, бывшего директора OpenAI, который недавно покинул свою должность. Всё дело в том, что приглашение для него появилось в виде рекламы в Нью-Йорке — на легендарном Таймс-Сквер.

Альтман, известный своим вкладом в разработку революционной нейросети ChatGPT, получил возможность поделиться своими уникальными знаниями и опытом в области искусственного интеллекта за пределами родной компании.

Конференция, которая пройдет с 22 по 24 ноября в Москве, обещает стать ключевым событием в мире ИИ. По крайней мере, судя по новостям, которые окружают её.