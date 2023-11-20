Организаторы ИИ-конференции Сбера пригласили уволенного создателя ChatGPT через рекламу на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

Организаторы ИИ-конференции Сбера пригласили уволенного создателя ChatGPT через рекламу на Таймс-Сквер в Нью-ЙоркеНет, это шутка и не сон
В преддверии масштабной конференции AI Journey, посвященной машинному обучению и искусственному интеллекту, организатор события, Сбер, сделал неожиданный ход.
Компания пригласила выдающихся деятелей мира технологий, включая Илона Маска, а также Сэма Альтмана и Грега Брокмана из OpenAI, выступить на конференции в качестве спикеров.
При этом особенно выделяется приглашение Сэма Альтмана, бывшего директора OpenAI, который недавно покинул свою должность. Всё дело в том, что приглашение для него появилось в виде рекламы в Нью-Йорке — на легендарном Таймс-Сквер.
Альтман, известный своим вкладом в разработку революционной нейросети ChatGPT, получил возможность поделиться своими уникальными знаниями и опытом в области искусственного интеллекта за пределами родной компании.
Конференция, которая пройдет с 22 по 24 ноября в Москве, обещает стать ключевым событием в мире ИИ. По крайней мере, судя по новостям, которые окружают её.