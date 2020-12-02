Наука и технологии
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Организаторы отменят крупнейшую выставку смартфонов и технологий MWC 2020
Но у данного решения будут свои последствия
Как стало известно буквально только что, ежегодная крупнейшая выставка современных технологий MWC 2020 была отменена. Об этом написало американское издание Bloomberg.
Основной причиной для принятия решения об отмене мероприятия может оказаться тот факт, что большинство крупных технологических компаний официально объявили о своем отказе от участия в выставке. При этом важно понимать, что отменяя MWC, организаторы нарываются на достаточно крупные штрафы, так как они, организуя мероприятие, создают временные рабочие места для 14 тыс человек в Барселоне и приносят городу около 492 млн евро доходов.
Правда, если правительство города решит ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса, то тогда организаторы MWC смогут воспользоваться страховкой и покрыть все финансовые издержки, в том числе и штрафы.