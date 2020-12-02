Организаторы отменят крупнейшую выставку смартфонов и технологий MWC 2020

Основной причиной для принятия решения об отмене мероприятия может оказаться тот факт, что большинство крупных технологических компаний официально объявили о своем отказе от участия в выставке. При этом важно понимать, что отменяя MWC, организаторы нарываются на достаточно крупные штрафы, так как они, организуя мероприятие, создают временные рабочие места для 14 тыс человек в Барселоне и приносят городу около 492 млн евро доходов.

Правда, если правительство города решит ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса, то тогда организаторы MWC смогут воспользоваться страховкой и покрыть все финансовые издержки, в том числе и штрафы.