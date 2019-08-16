Орнитологи назвали способы избежать авиакатастроф из-за столкновения с птицами

По словам эксперта, в новом документе нужно будет учитывать наличие рядом с аэропортами крупных и мелких рек, морских побережий и прочих факторов, влияющих на наличие поблизости птиц. Также он посоветовал включить в документ информацию о качественном и количественном составе самих птиц рядом с аэропортами. Еще, по мнению Рыжова, необходимо включить в документ распорядок взлетов-посадок, информацию о наличии рядом несанкционированных свалок и полигонов коммунальных отходов.

”Стаи увеличиваются, могут насчитывать несколько сотен особей. Такой толпе трудно прокормиться, поэтому они летают далеко от колонии. Ищут свалки, рыборазводные пруды, фильтрационные поля. Летят они не всегда прямо, часто их просто ветер сдувает, поэтому, скорее всего, они и оказались на территории аэропорта”, — рассказал о поведении птиц научный сотрудник биологического факультета МГУ им. Ломоносова Павел Квартальнов.