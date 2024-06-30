ОС «Альт» прошла тестирование на совместимость с системой кибербезопасности

Группа компаний «Солар» и «Базальт СПО» провели успешное тестирование DLP-системы Solar Dozor на совместимость с операционными системами «Альт Рабочая станция» 10 и «Альт Сервер» 10, что подтверждено двусторонним сертификатом. Это значит, что государственные и коммерческие организации, использующие эти ОС, смогут эффективно предотвращать утечки информации и корпоративное мошенничество.

ОС «Альт Рабочая станция» 10 представляет собой универсальную платформу для персональных компьютеров и ноутбуков с широким набором программ и поддержкой современного оборудования. В то же время, «Альт Сервер» 10 предназначена для построения корпоративной инфраструктуры, поддерживая различное периферийное оборудование.

Операционные системы «Альт» включают компоненты, позволяющие настраивать групповые политики, совместимые с MS Active Directory. Это облегчает интеграцию и управление ИТ-инфраструктурой компаний, использующих российские операционные системы.

Solar Dozor — это система, разработанная для предотвращения утечек данных и защиты от корпоративного мошенничества. Она блокирует передачу конфиденциальных документов, обнаруживает признаки мошенничества, позволяет проводить расследования и профилактику безопасностных инцидентов. Система сертифицирована ФСТЭК России и включена в Единый реестр отечественного ПО.

В ходе разработки Solar Dozor ГК «Солар» придерживается политики минимизации использования импортозависимых компонентов, особенно в серверной части, которая полностью адаптирована под ОС Linux. Это позволяет системе работать в разнообразной инфраструктуре, поддерживая операционные системы Windows, macOS и Linux с одинаковым уровнем функциональности. Совместимость с ОС «Альт» является важным шагом в развитии продукта Solar Dozor, который активно используется на российском рынке.