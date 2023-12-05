ОС «Аврора» получила обновления приложения МойОфис

«МойОфис Документы» для ОС «Аврора» получило обновление 1.3, которое принесло ряд новых возможностей для удобства работы с текстовыми и табличными файлами на устройствах с этой операционной системой.

Важным нововведением стало сохранение документов в формате PDF, что позволяет сохранить всю информацию и форматирование, независимо от используемого устройства. Пользователь может также переименовать и выбрать место для сохранения файла при экспорте в PDF. Теперь приложение поддерживает переходы по ссылкам в PDF-файлах, что облегчает просмотр документов с внутренними гиперссылками и внешними веб-ресурсами.

В обновлении добавлены жесты для масштабирования документов: для уменьшения масштаба нужно коснуться экрана двумя пальцами и свести их вместе, а для увеличения — развести в стороны. Разработчики акцентировали внимание на важных функциях экспорта в PDF, поддержке гиперссылок, введении новых жестов и улучшении работы с таблицами, делая приложение максимально похожим на версии для Android и iOS.

Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «МойОфис», отметил, что они адаптируют продукты под последнюю версию ОС «Аврора» 4.0, с 2023 года, постепенно расширяя функциональность офисного приложения и делая его близким к версиям для других операционных систем.