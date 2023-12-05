ОС «Аврора» получила обновления приложения МойОфис

ОС «Аврора» получила обновления приложения МойОфисМойОфис - российский аналог Microsoft Office
Российский аналог Microsoft Office получил большое обновления приложения для ОС «Аврора»
«МойОфис Документы» для ОС «Аврора» получило обновление 1.3, которое принесло ряд новых возможностей для удобства работы с текстовыми и табличными файлами на устройствах с этой операционной системой.
Важным нововведением стало сохранение документов в формате PDF, что позволяет сохранить всю информацию и форматирование, независимо от используемого устройства. Пользователь может также переименовать и выбрать место для сохранения файла при экспорте в PDF. Теперь приложение поддерживает переходы по ссылкам в PDF-файлах, что облегчает просмотр документов с внутренними гиперссылками и внешними веб-ресурсами.
В обновлении добавлены жесты для масштабирования документов: для уменьшения масштаба нужно коснуться экрана двумя пальцами и свести их вместе, а для увеличения — развести в стороны. Разработчики акцентировали внимание на важных функциях экспорта в PDF, поддержке гиперссылок, введении новых жестов и улучшении работы с таблицами, делая приложение максимально похожим на версии для Android и iOS.
Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «МойОфис», отметил, что они адаптируют продукты под последнюю версию ОС «Аврора» 4.0, с 2023 года, постепенно расширяя функциональность офисного приложения и делая его близким к версиям для других операционных систем.