Осенью 2024 года в России запустят эксперимент по маркировке видеоигр

Геймеры в России скоро столкнутся с новой системой маркировки игр, разработанной в рамках инициативы Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ). Генеральный директор организации, Александр Михеев, подчеркнул, что маркировка будет предупреждать игроков о потенциально неприемлемом контенте, что является ответственным шагом перед игровым сообществом. Эксперимент с новыми дескрипторами, разработанными на основе предложенных Минэкомом, уже запланирован к началу осени и включает сотрудничество с платформами VK Play и RuStore, а также с такими компаниями, как Lesta Games, Astrum Entertainment и 1 °C Games.

Идея маркировки игр возникла в ответ на поручение президента РФ Владимира Путина о безопасности контента в видеоиграх. Эксперты составили перечень дескрипторов, включающий такие категории, как жестокость, страх, секс, сквернословие, алкоголь и курение, наркотики, а также внутриигровые трансакции. Эти символы будут использоваться для обозначения соответствующего контента на упаковках игр и в сетевом контенте.

Различные компании уже подготовились к внедрению новых маркировок. Например, Astrum Entertainment, известные по шутеру Atomic Heart, планируют постепенное внедрение новых стандартов в свои проекты. Эксперты отмечают, что успешная реализация и чёткость критериев будут ключевыми факторами в пользу конечного потребителя, подчёркивая важность ответственного подхода к содержанию видеоигр в России.