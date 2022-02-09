Осложнения при COVID-19 могут привести к ампутации

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Осложнения при COVID-19 могут привести к ампутацииТак что переболевшим стоит быть более внимательными
С начала пандемии учёные нашли немало опасностей, которые грозят переболевшим коронавирусной инфекцией. Но, как оказалось, в их числе есть и ампутация.
По словам заведующего отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Андрея Чупина, COVID-19 даёт серьёзные осложнения на сердечно-сосудистую систему. В первую очередь это касается системы свёртывания крови.
В итоге люди, подхватившие вирус, рискуют столкнуться с проблемами артерий конечностей. Нередко происходит так, что на фоне тромбоза у переболевших коронавирусом может развиться критическое ухудшение кровоснабжения конечностей. А это, в свою очередь, прямой путь к ампутации.
Специалист отметил, что развитие тромбоза достаточно непредсказуемо: оно может произойти как на пике самой болезни, так и через несколько месяцев.
Источник: РИА Новости