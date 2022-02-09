Осложнения при COVID-19 могут привести к ампутации

По словам заведующего отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Андрея Чупина, COVID-19 даёт серьёзные осложнения на сердечно-сосудистую систему. В первую очередь это касается системы свёртывания крови.

В итоге люди, подхватившие вирус, рискуют столкнуться с проблемами артерий конечностей. Нередко происходит так, что на фоне тромбоза у переболевших коронавирусом может развиться критическое ухудшение кровоснабжения конечностей. А это, в свою очередь, прямой путь к ампутации.

Специалист отметил, что развитие тромбоза достаточно непредсказуемо: оно может произойти как на пике самой болезни, так и через несколько месяцев.